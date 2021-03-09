الإمارات تسجل 2.373 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 2.373 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من جنسيات مختلفة، وإجراء 219.593 فحصًا جديدًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في الإمارات إلى 415.705 حالة منذ بداية الجائحة.وبحسب بيان وزارة الصحة الإماراتية، فقد تم تسجيل 10 حالات وفاة جديدة، وذلك جراء تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 1.345 حالة.وأشارت الوزارة، إلى شفاء 1.784 حالة وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي 396.433 حالة.