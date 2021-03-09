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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البابا تواضروس يتأمل في إنجيل مار لوقا بحملة «فرح عظيم» (فيديو)

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 01:53 م
القمص موسى إبراهيم
القمص موسى إبراهيم
جرجس صفوت
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أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "فرح عظيم".

وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" مع قداسة البابا تواضروس الثاني، وتأمل في إنجيل معلمنا مار لوقا الأصحاح الثاني.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية، أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل، حتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.

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