السيسي يكرم شهداء ومصابي الأطقم الطبية خلال جائحة كورونا

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اسم الطبيب البطل أحمد ماضي إبراهيم يوسف أبوغنيمة، والذي لقي ربه شهيدًا بعد إصابته بفيروس كورونا أثناء علاج المرضى المصابين خلال الجائحة، حيث تسلم التكريم زوجته وكريمتاه.وتقديرًا وعرفانًا من الدولة المصرية لما قدمه أبطال الجيش الأبيض في مواجهة جائحة فيروس كورونا، كرم الرئيس السيسي أيضًا الطبيب محمود سامي قنيبر الذي أصيب بتلف في العصب البصري أفقده الرؤية خلال مواجهته جائحة فيروس كورونا بمستشفى "عزل بلطيم"، الأمر الذي منعه من رؤية مولوده الأول الذي انتظره طوال 11 عامًا.جاء ذلك تكريم الأطباء خلال فعاليات الندوة التثقيفية الثالثة والثلاثين للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، والتي جاءت تحت عنوان "لولاهم ما كنا هنا".