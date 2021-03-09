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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط عصابة لسرقة وتتبع رواد البنوك بالقليوبية

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 12:15 م
ضبط عصابة
ضبط عصابة
كتب صلاح حسنى
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ألقت أجهزة الأمن فى القليوبية القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواطنين بأسلوب "تتبع رواد البنوك"، قاموا بارتكاب 5 وقائع وأحيلوا للنيابة فتولت التحقيق.

وكانت البلاغات تعددت أمام اللواء فخر العربى مدير أمن القليوبية من العديد من المواطنين بتعرضهم للسرقات أمام البنوك وعقب خروجهم.

فكلف اللواء حاتم حداد مدير المباحث والعميد خالد المحمدى رئيس مباحث القليوبية بسرعة القبض على المتهمين وتوصلت التحريات الى ان وراء ارتكاب السرقات 5 اشخاص لأربعة منهم معلومات جنائية، وأحدهم محبوس فى إحدى القضايا) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى تتبع رواد البنوك وخطف الحقائب منهم عقب صرفهم مبالغ مالية مُستخدمين فـى ذلك سيارتين، إحداهما ضُبطت بحوزة المتهم المحبوس.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال استقلالهم سيارة ملاكى قيادة أحدهم، وبمواجهتهم اعترفوا برصد رواد البنوك عقب صرفهم للمبالغ المالية، وخطف الحقائب منهم، وأقروا بارتكابهم (عدد 5 وقائع) بدوائر أقسام ومراكز شرطة (قها - أول شبرا الخيمة - شبين القناطر - القناطر الخيرية) بالاشتراك مع المتهم المحبوس، وقيامهم بصرف المبالغ المالية المُستولى عليها على متطلباتهم الشخصية وسداد بعض الديون، وتم بإرشادهم ضبط هاتف محمول مُستولى عليه، وكذا ضبط السيارة المستخدمة فى ارتكاب الوقائع (مُستأجرة)

وواصلت الإدارة العامة لشرطة المسطحات فى القليوبية حملات التفتيش على مصانع بير السلم والمخالفة للبيئة حيث قامت حملة أسفرت عن ضبط 9 مصانع وتم تحرير المحاضر لأصحابها وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء فخرالدين العربي مدير أمن القليوبية اخطارًا من العميد ياسر منصور مدير شرطة المسطحات يفيد قيام حملة للتفتيش على المصانع المخالفة للبيئة.

وأسفرت عن فى مجال الصحة العامة الصحة العامة: ضبط 5 مصانع بدون ترخيص بمضبوطات بلغت 40 طن مواد خام و5200 كوب زجاج و10٫800 طن مواد خام و500 كيس ورقى و9٫6 طن مواد خام و9000 عبوة بلاستيكية مجهولة المصدر مشغوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لشركة وهمية بالمخالفة لقانون الغش التجارى والتدليس.

وفى مجال التفتيش البيئى:ضبط 4 منشأة صناعية بنطاق مديرية أمن القليوبية لعدم وجود رخصة مزاولة النشاط وانبعاث أدخنة كثيفة وصرف المياة الناتج عن الإطفاء على المجرى المائى وعدم ارتداء العاملين مهمات الوقاية والتخلص الغير آمن من المخلفات الصلبة والسائلة وعدم نظافة بيئة العمل وعدم وجود شهادات صحية للعاملين وإنتهاء صلاحية طفايات الحريق بالمخالفة لقانون حماية البيئة.

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