رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

افتتاح بانوراما حياة البابا كيرلس السادس في ذكراه الخمسين

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 12:14 م
البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
جرجس صفوت - مونيكا جرجس-
طباعة
افتتح قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم، بانوراما "اليوبيل الذهبي" للقديس كيرلس السادس، بدير الشهيد مارمينا العجائبي بصحراء مريوط، غرب الإسكندرية حيث يوجد المزار الشهير الذي يحوي جثمانه.

وهي بانوراما تؤرخ لمراحل حياة القديس البابا كيرلس السادس منذ طفولته وحتى نياحته، واستمع قداسة البابا لشرحٍ تفصيلي من نيافة الأنبا كيرلس آفامينا أسقف ورئيس الدير، لمحتوى البانوراما.

و طيب قداسة البابا تواضروس الثاني وعدد من أحبار الكنيسة منهم الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي، في وقت سابق من صباح اليوم، جسد القديس البابا كيرلس السادس في مزاره بدير الشهيد مار مينا العجائبي بمريوط.

وقال القمص موسى إبراهيم، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن ذلك قبل أن يبدأوا صلاة القداس الإلهي للعيد الخمسين (اليوبيل الذهبي) لنياحته.

كان قداسة البابا قد وصل في وقتٍ سابقٍ من صباح اليوم للدير في زيارة بمناسبة احتفال الكنيسة القبطية باليوبيل الذهبي لنياحة البابا كيرلس البطريرك الـ 116 في عداد بطاركة الكنيسة المصرية، والتي اعترف مجمعها المقدس بقداسته في جلسته المنعقدة يوم 20 يونيو 2013.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية، أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدني.

موضوعات متعلقة

قفزة الـ 8 درجات.. «الأرصاد» تكشف عن تغير مفاجئ في حالة الطقس حتى السبت

«الأطباء» تشكر الرئيس على تكريمه لمصابى وشهداء الجيش الأبيض في مواجهة كورونا

أول تعليق للعروس صاحبة فيديو «الرقص بالسيف»

خطوات الاستعلام عن نتيجة أولى ثانوي 2021

الصور

image description

انتهاء العمل بتطوير طريق القوصية بأسيوط

image description

10922 طالبا أدوا امتحانات الصف الثاني الثانوي بدمياط

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد مشروعات تطوير الريف المصري بساحل سليم

image description

محافظ أسيوط يضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري

image description

بتكلفة 148 مليون.. مشروع دعم فني للحلول المتكاملة للمياه بأسيوط

الأكثر قراءة

«الأطباء» تشكر الرئيس على تكريمه لمصابى وشهداء الجيش الأبيض في مواجهة كورونا

أول تحرك من وزارة الداخلية حول فيديو التحرش بـ«طفلة المعادى»

النيابة تستمع لشهادة طبيبة في «تحرش طفلة المعادي»

«تحرش طفلة المعادي».. أبرز جرائم الأسبوع

إنفوجراف

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

إصابة 6 أشخاص بكورونا بعد تلقيهم اللقاح في كوريا الجنوبية

مواعيد قطارات المنصورة الزقازيق اليوم الثلاثاء 9-3-2021

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2021

إضراب يشل حركة القطارات في الجزائر

أيام زمان

طردته زوجته واستولت على أملاكه.. مأساة عبدالفتاح القصرى

حكاية ليلى مراد مع أم كلثوم والمطر

«حرام يا ناس ما تقولونه».. شائعة تسببت فى غضب شديد لعادل أدهم

«هددتني أنا وشادية».. كواليس معركة عماد حمدي مع زوجته فتحية شريف

مقالات الرأي
جمال-أسعد
الحوار المجتمعى
ماجد حبته
يومان عالميان لاضطهاد الرجل!
لواء.حمدى البطران
ضرورة الثقافة الآن
مؤمن المحمدي
مثلث الرعب
المزيد

الثقافة

برنامج أول لقاءات سلسلة رموز الفكرية.. مصطفى الفقى ضيفًا

عروض شركات الشحن وتسويق الإصدارات على مائدة «الناشرين المصريين»

«الخط الأبيض من الليل» جديد خالد النصرالله عن دار الساقي

الجمعة.. «القومى للمسرح» يقيم دراسة نقدية تتناول عرض «لحظة حب»