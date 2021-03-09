افتتاح بانوراما حياة البابا كيرلس السادس في ذكراه الخمسين

افتتح قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم، بانوراما "اليوبيل الذهبي" للقديس كيرلس السادس، بدير الشهيد مارمينا العجائبي بصحراء مريوط، غرب الإسكندرية حيث يوجد المزار الشهير الذي يحوي جثمانه.وهي بانوراما تؤرخ لمراحل حياة القديس البابا كيرلس السادس منذ طفولته وحتى نياحته، واستمع قداسة البابا لشرحٍ تفصيلي من نيافة الأنبا كيرلس آفامينا أسقف ورئيس الدير، لمحتوى البانوراما.و طيب قداسة البابا تواضروس الثاني وعدد من أحبار الكنيسة منهم الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي، في وقت سابق من صباح اليوم، جسد القديس البابا كيرلس السادس في مزاره بدير الشهيد مار مينا العجائبي بمريوط.وقال القمص موسى إبراهيم، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن ذلك قبل أن يبدأوا صلاة القداس الإلهي للعيد الخمسين (اليوبيل الذهبي) لنياحته.كان قداسة البابا قد وصل في وقتٍ سابقٍ من صباح اليوم للدير في زيارة بمناسبة احتفال الكنيسة القبطية باليوبيل الذهبي لنياحة البابا كيرلس البطريرك الـ 116 في عداد بطاركة الكنيسة المصرية، والتي اعترف مجمعها المقدس بقداسته في جلسته المنعقدة يوم 20 يونيو 2013.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية، أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدني.