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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مايا مرسي لـ«السيدة التي أوقعت متحرش المعادي»: شكرا للتحرك السريع

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 12:14 م
مايا مرسي
مايا مرسي
محمد الشريف
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وجهت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، الشكر للسيدة المحترمة التي أوقعت بمغتصب هاتك للأعراض ومتحرش، في إشارة لـ"متحرش المعادي"، قائلة: "شكرا للتحرك السريع من قبل النيابة العامة والشرطة والمجلس القومي للأمومة والطفولة وشكاوى مجلس الوزراء".

وقالت مرسي، في تدوينة لها على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "إن الحقيقة الواضحة أن هذا المجرم أكيد اعتاد على هذا الإجرام وربنا رفع ستره عنه، وربنا أنقذ البنت الصغيرة، مؤكدة أن الدولة ستأخذ حق البنت وحق أطفال ثانية أكيد هتك برائتهم".

ووفق المادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، فإنّ كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.

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