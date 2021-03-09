«واحد من الناس» يحتفل بذكرى الإسراء والمعراج غدا

في حلقة خاصة في العاشرة مساء غد الأربعاء يقدم برنامج "واحد من الناس" احتفالية بمناسبة ليلة الاسراء والمعراج، حيث يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي الشيخ رمضان عبد الرزاق.وتتناول الحلقة عن أاسرار وفضائل هذه الليلة العظيمة الكريمة والفرق بين الإسراء والمعراج وهل من الممكن تحديد وقت هذه الليلة، كما يتم الحديث عن سدرة المنتهى، ولماذا فرضت الصلاة في هذه الليلة الطيبة المباركة.كما يستضيف الليثي المنشد الدينى الكبير محمود هلال وفرقه ويقدمون باقة من أجمل الابتهالات الدينية.يذاع برنامج "واحد من الناس" في العاشرة مساء غد الأربعاء على شاشة قناة "الحياة".