تركيا تمدد حظر تسريح الموظفين لشهرين إضافيين

أصدرت الرئاسة التركية مرسوما بتمديد حظر تسريح الموظفين لشهرين آخرين، يبدآن في 17 مارس، وذلك بهدف حماية أوضاع العمال وسط جائحة كورونا.وذكرت الرئاسة، أنه تم نشر المرسوم في الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء.وفي تغريدة على موقع "تويتر"، قالت وزيرة الأسرة والعمل والخدمات زهرة زمروت سلجوق إن الحكومة تواصل إجراءاتها لحماية الموظفين.وأضافت أنه وفقا لقرار الرئيس رجب طيب أردوغان، فإن الحكومة ستمد المساعدات النقدية وكذلك القيود على تسريح الموظفين لمدة شهرين آخرين.