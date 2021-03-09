كيف نجحت الدولة في استراتيجية خريطة تطوير الطرق الجديدة خلال 2020-2021
الثلاثاء 09/مارس/2021 - 01:26 م
علا العلافطباعة
نجحت الدولة فى تطوير خريطة الطرق الداخلية الجديدة خلال عام 2020-2021 لتنهي الطرق عملية التنفيذ كافة أعمال الطرق والتوسعات لشوارع مصر المحروسة خلال عام 2021 حيث تم تطوير محور الفنجري الجنوبي بطول 1.487 كيلو متر بتكلفة 306 مليون جنية.
وتتضمن تطوير الطرق الجديدة مشروع تطوير وتحسين صرف مياه الأمطار بالقاهرة والجيزة والقليوبية بتكلفة 68.25 مليون جنيه.
وتطوير تقاطع الدائرة مع طريق القاهرة الفيوم مع طريق الواحات بطول 60 كيلو بتكلفة 1400 مليون جنية، فضلاعن رفع كفاءة وتطوير كوبري 9 د بالطريق الدائري فى الاتجاهين بطول 1.8كيلو بتكلفة 56 مليون جنيه.
خريطة تطوير الطرق الجديدة 2021وشلمت أعمال تنفيذ الطرق الجديدة إنشاء مطلع كوبري الفنجري من طريق الأتوستراد بتكلفة 72 مليون جنية، بالإضافة إلي أنة تم تطوير شارع مصطفي النحاس بتكلفة 82 مليون جنية.
وتتضمن تطوير الطرق الجديدة مشروع تطوير وتحسين صرف مياه الأمطار بالقاهرة والجيزة والقليوبية بتكلفة 68.25 مليون جنيه.
وتطوير تقاطع الدائرة مع طريق القاهرة الفيوم مع طريق الواحات بطول 60 كيلو بتكلفة 1400 مليون جنية، فضلاعن رفع كفاءة وتطوير كوبري 9 د بالطريق الدائري فى الاتجاهين بطول 1.8كيلو بتكلفة 56 مليون جنيه.
خريطة تطوير طرق محافظة الجيزة الجديدة 2021نجحت استراتيجية الدولية فى تطوير الطرق الجديدة برفع كفاءة الشوارع الجيزة وعددها 17 شارع يبلغ طول الطرق 35 كيلو بتكلفة 82 مليون جنية، حيث شمل التطوير الطرق الجديدة شارع المصرف بصفط اللبن بطول 1.8 كيلو بعرض 45 متر بتكلفة 19.8 مليون جنيه.
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وتحتوي خريطة الطرق الجديد تطوير نفق النهضة أمام كوبري الجامعة بطول 1.7 كيلو بتكلفة أجمالية 388 مليون جنية، فضلاعن شملت رفع كفاءة وتطوير 17 شارع بأحياء الجيزة يبلغ طولها 35 كيلو متر بتكلفة إجمالية 53 مليون جنية، وتطوير وصله دهشور الشمالية يبلغ طول الطريق 13.5 كيلو متر بتكلفة أجمالية 112.3 مليون جنية.