كيف نجحت الدولة في استراتيجية خريطة تطوير الطرق الجديدة خلال 2020-2021

خريطة تطوير طرق محافظة الجيزة الجديدة 2021





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وتحتوي خريطة الطرق الجديد تطوير نفق النهضة أمام كوبري الجامعة بطول 1.7 كيلو بتكلفة أجمالية 388 مليون جنية، فضلاعن شملت رفع كفاءة وتطوير 17 شارع بأحياء الجيزة يبلغ طولها 35 كيلو متر بتكلفة إجمالية 53 مليون جنية، وتطوير وصله دهشور الشمالية يبلغ طول الطريق 13.5 كيلو متر بتكلفة أجمالية 112.3 مليون جنية.

وتتضمن تطوير الطرق الجديدة مشروع تطوير وتحسين صرف مياه الأمطار بالقاهرة والجيزة والقليوبية بتكلفة 68.25 مليون جنيه.وتطوير تقاطع الدائرة مع طريق القاهرة الفيوم مع طريق الواحات بطول 60 كيلو بتكلفة 1400 مليون جنية، فضلاعن رفع كفاءة وتطوير كوبري 9 د بالطريق الدائري فى الاتجاهين بطول 1.8كيلو بتكلفة 56 مليون جنيه.نجحت استراتيجية الدولية فى تطوير الطرق الجديدة برفع كفاءة الشوارع الجيزة وعددها 17 شارع يبلغ طول الطرق 35 كيلو بتكلفة 82 مليون جنية، حيث شمل التطوير الطرق الجديدة شارع المصرف بصفط اللبن بطول 1.8 كيلو بعرض 45 متر بتكلفة 19.8 مليون جنيه.