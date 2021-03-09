طالبات الشعبة الأدبية: «الامتحان سهل جدا»

فتحت مدرسة أحمد عرابي الثانوية للبنات، بادارة العمرانية التعليمية التابعة لمحافظة الجيزة، أبوابها لخروج طالبات الشعبة الأدبية بالصف الثاني الثانوي، عقب انتهائه من امتحان اللغة الأجنبية الثانية.وقالت هدى عبد العال، الطالبة بالصف الثاني الثانوي، ل"الدستور" إن امتحان اللغة الإنجليزية، لم يكن صعبا، بل كان في مستوى الطالب المتوسط، والسيستم لم يقع، ولم تقل سرعة الإنترنت، ما جعلهم ينتهون من الامتحان سريعًا.والتقطت منها إيمان محمود، أطراف الحديث قائلة:" امتحان كان يحوي بعض الأسئلة التي تحدد مستوى الطالب وتفرق بين المتفوق والمتوسط".يأتي ذلك في ظل تأدية طلاب الصف الثاني الثانوي اختبار مادتي اللغة الاجنبية الاولىوالكمياء للشعبة العلمية، بنظام التابليت.