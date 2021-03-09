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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط مسجل خطر يتاجر في الأسلحة غير المرخصة بدمياط

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 12:12 م
ضبط مسجل
ضبط مسجل
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط مسجل خطر يتاجر في الأسلحة النارية غير المرخصة في محافظة دمياط.

و أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط، اتجار عنصر إجرامي له معلومات جنائية في الأسلحة النارية غير المرخصة.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، تم استهدافه وضبطه بدائرة المركز، وبحوزته (بندقيتين خرطوش، 4 فرد خرطوش محلى الصنع، وعدد من الطلقات لذات العيار)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط الأسلحة النارية غير المرخصة، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة والتجارة بالأسلحة النارية غير المرخصة.

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