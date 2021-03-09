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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مؤرخ فرنسي: جميع قادة «القاعدة» و«داعش» أعضاء في جماعة الإخوان

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 12:10 م
جريدة الدستور
أمينة ذكى
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قال المؤرخ والكاتب الفرنسي تيري ميسان، إن فرنسا وعدة دول أوروبية أخرى، اخترقتها جماعات "اليسار الإسلامي"وهي جماعات تتضمن شخصيات يسارية تدعم الإسلام السياسي.

وتابع ميسان في تقرير على شبكة "فولتير": الإسلاموية لا تعني أي شيء على صلة بالدين الإسلامي، بل تعني الأيديولوجية السياسية التي استخدمت هذا الدين كأداة لتحقيق أغراض جماعات معينة، كما هو الحال مع جماعة الإخوان التي تستخدم الدين كوسيلة وأداة لتنفيذ أجندتها السياسية الخاصة وطموحاتها السياسية.

وكشف ميسان أن مؤسس جماعة الإخوان" حسن البنا، التقى روح الله الخميني"المرشد الأعلى السابق لإيران" في عام 1938 في القاهرة، واتفقا الرجلان على تقاسم الشرق الأوسط.

وتابع ميسان: يقوم الإسلام السياسي عمليًا على تعبئة الجماهير من خلال التذرع بالدين الإسلامي، ويمكن القيام بذلك بوسائل مختلفة جدًا وأهداف متعارضة، اعتمادًا على كيفية رؤيتك لهذا الدين، وأكد على أن استخدام الذرائع الدينية للانخراط في السياسة يخلق شعورًا بتضحية لا حدود لها، والتي يمكن أن تتحول بسرعة إلى تعصب.

وحول نشأة الجماعة في مصر، قال ميسان، لقد طلب البريطانيون في القرن العشرين من حسن البنا إنشاء جمعية سرية، هي جماعة الإخوان المسلمين، على غرار المحفل (الماسوني) الكبير المتحد في إنجلترا، بهدف امتلاك وسيلة ضغط على السلطة المصرية، وخلال الحرب الباردة، وضعت وكالة المخابرات المركزية CIA اثنين من عملائها، وهما سيد قطب، وسعيد رمضان في هذا الجماعة السرية السنية للتنظير للجهاد.

وتابع ميسان: تطورت مدارس الإسلام السياسي المعاصرة الأخرى، بداية داخل الصوفية، ضد الإمبراطوريتين الروسية والصينية، ثم مع روح الله الخميني داخل الشيعة، ضد الإمبراطورية البريطانية، وأضاف: لقد عقدت المدرسة الصوفية تحالفًا مع جماعة الإخوان المسلمين حول الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان.

وحول محمد مرسي الرئيس المصري المعزول قال ميسان: انه لم يسع أبدًا إلى تحسين الظروف المعيشية للفقراء.

وتابع ميسان: من المؤكد أن اليساريين الإسلاميين لا يتم تحديدهم من خلال العمل الداخلي للأشخاص الذين يدعمونهم، ولكن من خلال سياستهم الخارجية، فهم يؤيدون الإسلام السياسي الموالي للولايات المتحدة، ويدينون الإسلام السياسي المناهض للإمبريالية مؤكدا على ان اليسار الإسلامي موجود فقط في الدول الغربية، باستثناء تونس، حيث قدم المعارض في المنفي منصف المرزوقي دعمه لجماعة الإخوان المسلمين، وأصبح أول رئيس جمهورية "لثورات الربيع العربي"، وخدم كواجهة لأخوان النهضة، وأُزيح من السلطة في انتخابات عام 2014 الرئاسية.

وأضاف ميسان: هناك خطر حقيقي من أن يصبح اليسار الإسلامي الآن جزءًا من الأحزاب السياسية، خاصة وأن الغربيين لم يستوعبوا حتى الآن أن جميع قادة القاعدة وداعش هم أعضاء في جماعة الإخوان، أو كانوا سابقًا أعضاء فيها.

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