النيابة العامة: تداول وقائع التحرش ينتهك حرمة المجني عليهم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بكثافة فيديو لشخص حاول استدراج طفلة داخل إحدى العمارات بمنطقة المعادي للتحرش بها، وتلك الواقعة ليست الأولى من وقائع التحرش بالأطفال، ولكن النيابة بمجرد رصد الفيديو، تحركت فورًا للتحقيق فيه، لتقديم المتهم للمحاكمة.وكان للنيابة العامة توجيه هام خاص بتداول فيديوهات التحرش، ففي سبتمبر الماضي عقب تحرش متهم بثلاثة أطفال داخل سيارة في منطقة التجمع، شددت النيابة العامة على رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدم تداول مثل هذه المقاطع على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وباقي التطبيقات، مؤكدة حتى وإن كان الغرض حسنًا من تداولها، ومن ثم يجب تقديمها إلى النيابة العامة أو جهات الاختصاص، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأن الوقائع التي تكشف عنها، أَوْلَى من عرضها على العامة من غير المتخصصين، ما يحافظ على حرمة حياة المجني عليهم وخصوصيتهم، ويضمن حسن سير العدالة وعدم المساس بسلامة التحقيقات.وطالب رواد التواصل الاجتماعي بسرعة القبض على المتهم وتقديمه للمحاكمة، مع انتشار الفيديو بسرعة علي "فيسبوك".