غدًا.. الجمعية المصرية تكرم فنانات الكاريكاتير

بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، تكرم الجمعية المصرية للكاريكاتير، برئاسة الفنان جمعة فرحات، والملتقى العربي لرواد الكاريكاتير عددًا من فنانات الكاريكاتير عضوات الجمعية، تقديرا لإسهاماتهن وجهودهن فى فن الكاريكاتير، وذلك فى السادسة من مساء غد الأربعاء، في ختام الملتقى العربي لرواد الكاريكاتير في دورته الرابعة، والذي يقام بقاعة صلاح طاهر بدار الأوبرا.والفنانات المبدعات هم؛ نورا مكرم، آمنة الحمادي، أمينة كامل، نشوى سعيد، رغداء جواد حجازي، مروة إبراهيم، أماني هاشم، غادة مصطفى، إيمان خطاب، هدير يحيى، نجلاء فوزي، نجلاء سليمان، هيام عزت.