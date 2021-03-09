السيسي: مصر تشهد ميلاد جمهورية جديدة مع افتتاح العاصمة الإدارية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أننا نسعى لتغيير واقع المصريين للأفضل، مشيرًا إلى أن مصر تشهد ميلاد دولة جديدة وجمهورية جديدة مع افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة.جاء ذلك خلال فعاليات الندوة التثقيفية الثالثة والثلاثين للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، والتي جاءت تحت عنوان "لولاهم ما كنا هنا"، وذلك بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.