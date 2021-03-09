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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

148 مليون جنيه لمشروع الصرف الصحى بدير درنكة ودرنكة الجديدة

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 12:06 م
مشروع الصرف الصحى
مشروع الصرف الصحى
محمد إبراهيم
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إلتقى المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، طارق نافيد مدير مكتب الاستشاري CDM Smith والفريق المعاون له، لبحث آليات تنفيذ مشروع الدعم الفنى للحلول المتكاملة للمياه والممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID.

وقال، رئيس شركة مياه أسيوط، إن المشروع يهدف إلى تحسين أداء قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وضمان استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين، لمد خدمة الصرف الصحى بقرى (دير درنكة – درنكة الجديدة)، بتكلفة 148 مليون جنية، يستفيد منها 11 آلاف مواطن بالاضافة إلى 400 ألف زائر لدير السيدة العذراء (مسار العائلة المقدسة) من خدمة الصرف الصحى بالمشروع.

وأوضح أن المشروع يشمل شبكة انحدار بطول 21 كيلو متر بالإضافة إلى محطتي رفع فرعية ومحطة رفع رئيسية وخطوط طرد بطول 8.4 كيلو متر لتصب على محطة معالجة شطب الرئيسية التى تبلغ طاقتها الاستيعابية 26 ألف م3 يوم.

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