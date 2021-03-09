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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ التموين والمجمعات

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 12:05 م
الخضار
الخضار
نرمين محمود الدهان
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تطرح المجمعات الاستهلاكية كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

وتنشر "الدستور" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة، بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الثلاثاء، وجاءت كالتالي:

‏‎الطماطم بسعر 2.5 جنيه.
البطاطس بـ4 جنيهات.
البصل الأبيض بـ 5 جنيهات.
البصل الأحمر 6 جنيهات.
الكوسة 4 جنيهات.
الخيار 5 جنيهات.
الجوافة 6 جنيهات.
‏‎الباذنجان الرومى بـ5 جنيهات.
الفلفل الرومى بـ6 جنيهات.
الباذنجان الأبيض 5 جنيهات.
‏‎‏‎الفلفل البلدى بـ6 جنيهات.
الفلفل الألوان 14 جنيها.
البسلة 5 جنيهات.
الليمون 20 جنيها.
اليوسفي 7.5 جنيه.
‏‎‏‎الموز البلدى 10 جنيهات.
‏‎‏‎‏‎العنب المستورد "أسود" بـ 30 جنيها.
‏التفاح الإيطالى 25 جنيها.
البرتقال بسرة 8 جنيهات.

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