أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ التموين والمجمعات
الثلاثاء 09/مارس/2021 - 12:05 م
نرمين محمود الدهانطباعة
تطرح المجمعات الاستهلاكية كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وتنشر "الدستور" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة، بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الثلاثاء، وجاءت كالتالي:
الطماطم بسعر 2.5 جنيه.
البطاطس بـ4 جنيهات.
البصل الأبيض بـ 5 جنيهات.
البصل الأحمر 6 جنيهات.
الكوسة 4 جنيهات.
الخيار 5 جنيهات.
الجوافة 6 جنيهات.
الباذنجان الرومى بـ5 جنيهات.
الفلفل الرومى بـ6 جنيهات.
الباذنجان الأبيض 5 جنيهات.
الفلفل البلدى بـ6 جنيهات.
الفلفل الألوان 14 جنيها.
البسلة 5 جنيهات.
الليمون 20 جنيها.
اليوسفي 7.5 جنيه.
الموز البلدى 10 جنيهات.
العنب المستورد "أسود" بـ 30 جنيها.
التفاح الإيطالى 25 جنيها.
البرتقال بسرة 8 جنيهات.
وتنشر "الدستور" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة، بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الثلاثاء، وجاءت كالتالي:
الطماطم بسعر 2.5 جنيه.
البطاطس بـ4 جنيهات.
البصل الأبيض بـ 5 جنيهات.
البصل الأحمر 6 جنيهات.
الكوسة 4 جنيهات.
الخيار 5 جنيهات.
الجوافة 6 جنيهات.
الباذنجان الرومى بـ5 جنيهات.
الفلفل الرومى بـ6 جنيهات.
الباذنجان الأبيض 5 جنيهات.
الفلفل البلدى بـ6 جنيهات.
الفلفل الألوان 14 جنيها.
البسلة 5 جنيهات.
الليمون 20 جنيها.
اليوسفي 7.5 جنيه.
الموز البلدى 10 جنيهات.
العنب المستورد "أسود" بـ 30 جنيها.
التفاح الإيطالى 25 جنيها.
البرتقال بسرة 8 جنيهات.