أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ التموين والمجمعات

تطرح المجمعات الاستهلاكية كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.وتنشر "الدستور" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة، بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الثلاثاء، وجاءت كالتالي:‏‎الطماطم بسعر 2.5 جنيه.البطاطس بـ4 جنيهات.البصل الأبيض بـ 5 جنيهات.البصل الأحمر 6 جنيهات.الكوسة 4 جنيهات.الخيار 5 جنيهات.الجوافة 6 جنيهات.‏‎الباذنجان الرومى بـ5 جنيهات.الفلفل الرومى بـ6 جنيهات.الباذنجان الأبيض 5 جنيهات.‏‎‏‎الفلفل البلدى بـ6 جنيهات.الفلفل الألوان 14 جنيها.البسلة 5 جنيهات.الليمون 20 جنيها.اليوسفي 7.5 جنيه.‏‎‏‎الموز البلدى 10 جنيهات.‏‎‏‎‏‎العنب المستورد "أسود" بـ 30 جنيها.‏التفاح الإيطالى 25 جنيها.البرتقال بسرة 8 جنيهات.