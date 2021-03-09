السيسي: أرض مصر لا يمكن أن تنضب أبدًا من الأبطال

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن أرض مصر لا يمكن أن تنضب من الأبطال، موجهًا التحية والاحترام والتقدير لشهداء مصر، مشيرًا إلى أن ما يسطره أبناء مصر من تضحيات سيتوقف التاريخ أمامه إجلالًا واحترامًا.وأضاف الرئيس السيسي أن "يوم الشهيد" مناسبة للقاء أسر الشهداء، موجهًا تحية إجلال وتعظيم لرجال القوات المسلحة البواسل لما يحملونه من شرف الحفاظ على مقدرات الوطن.جاء ذلك خلال فعاليات الندوة التثقيفية الثالثة والثلاثين للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، والتي جاءت تحت عنوان "لولاهم ما كنا هنا"، وذلك بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.كما أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي بتضحيات الأطقم الطبية في مواجهة جائحة كورونا، مشددًا على أن ما يقوم به الأطقم الطبية في مواجهة تلك الجائحة سيبقى خالدًا.وقال الرئيس السيسي: إننا نسعى لتغيير حياة المصريين للأفضل من خلال مبادرة "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف، مشددًا على أهمية الحفاظ على الرقعة الزراعية وعدم التعامل مع قضية ضبط البناء باستهانة.