144 ألفا و831 إصابة بكورنا في عمان

أعلنت وزارة الصحة العُمانية أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بلغ 144831 إصابة.وأضافت الوزارة -في بيان، أوردته وكالة أنباء عُمان، اليوم الثلاثاء- أنه تم تسجيل 1597 حالة وفاة بنسبة 1.10% والمتعافين 135005 حالات لتصل نسبة الشفاء إلى 93.2%.وذكرت الوزارة أن عدد المتواجدين في المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 22 حالة ليصل إجمالي المتواجدين إلى 210 حالات وفي العناية المركزة 75 حالة.