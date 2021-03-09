رئيس مدينة المحلة يعلن إخلاء ميدان المحطة من الباعة الجائلين

أكد اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، أنه جار إخلاء ميدان المحطة من الباعة الجائلين، وتسليم الباعة باكيات خاصة بهم بسوق طلعت حرب المطور الذى يضم 56 باكيه.وأشار رئيس المدينة، إلى أنه تم عمل قرعه علنية لتوزيع الباكيات على الباعة الجائلين بالميدان، لافتا إلى أن تلك الأسواق المطورة تهدف للقضاء على الباعة الجائلين بالشوارع، والأسواق العشوائية والحفاظ على الصورة الحضارية لمدينة المحلة.جدير بالذكر أن رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، قد شارك فى حملة مكبرة استعدادا لنقل الباعة الجائلين من ميدان المحطة إلى سوق طلعت حرب المطور، وذلك بمشاركة شرطة المرافق والأجهزة الأمنية.