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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة التضامن تستقبل «نعمات» وتوجه بصرف 10 آلاف جنيه لزواجها

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 12:01 م
نيفين القباج ونعمات
نيفين القباج ونعمات الهادى
ولاء جمال
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استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى نعمات الهادى سعيد، تلبية لطلبها، بعدما كتبت على مواقع التواصل الاجتماعى رغبتها فى لقاء وزيرة التضامن الاجتماعى.
 
وتستعد نعمات للزواج في شهر مايو المقبل، حيث فقدت إحدى قدميها جراء حادث تعرضت له خلال دراستها بالمرحلة الابتدائية مما أدى إلى إصابتها بإعاقة حركية.
 
وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعى على لقاء الفتاة فى مكتبها، متمنية لها دوام التوفيق فى حياتها الزوجية خلال الفترة المقبلة، ومؤكدة على دعم الوزارة لها وتلبية كافة مطالبها، موجهة بإجراء كشف طبى شامل على الفتاة وتوفير جهاز تعويضى لها.
 
كما وجهت نيفين القباج بصرف 10 آلاف جنيه نقدى لنعمات مصاريف زواج، بالإضافة إلى توفير الأجهزة الكهربائية « الغسالة – الثلاجة – البوتاجاز» من إحدى الجمعيات الأهلية، مشيرة إلى استعداد الوزارة لتقديم كافة أوجه الدعم لها وتذليل أى صعوبات قد تواجهها.
 
ومن جانبها أبدت الفتاة سعادتها بلقاء وزيرة التضامن الاجتماعى، واستجابتها السريعة لتلبية طلبها، مؤكدة أن هذا الأمر أدى إلى رفع حالتها المعنوية، كما أنه يؤكد دعم الدولة لأبنائها، خاصة الأشخاص ذوي الإعاقة.  
 
ووجهت نعمات الدعوة لوزيرة التضامن لحضور حفل زفافها فى شهر مايو المقبل، وهو الأمر الذى قابلته القباج بترحاب كبير ووعدتها بالحضور ومشاركتها فرحتها بحفل الزفاف.

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