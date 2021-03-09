أصيب أثناء مواجهة كورونا.. السيسي يكرم الطبيب محمود سامي قنيبر

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، الطبيب محمود سامي قنيبر الذي فقد بصره خلال مواجهته تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.جاء ذلك خلال فعاليات الندوة التثقيفية الثالثة والثلاثين للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والتي جاءت تحت عنوان "لولاهم ما كنا هنا"وذلك بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.وفي لفتة إنسانية تجسد تقدير الرئيس السيسي الكبير لتضحيات أبناء الوطن، كل في مجاله، اصطحب الرئيس السيسي الطبيب قنيبر ممسكا بيده وحاملا طفله على منصة التكريم.