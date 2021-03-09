السيسي يكرم عددا من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي عددًا من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، وذلك خلال الندوة التثقيفية الـ33 للقوات المسلحة التي عقدت بعنوان "لولاهم ما كنا هنا" بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد.وكرم الرئيس السيسي اسم الشهيد البطل عميد أركان حرب مصطفى أحمد عبدالمجيد محمود عبيدو، والذي استشهد خلال مداهمة إحدى البؤر الإرهابية بشمال سيناء، للقضاء على العديد من العناصر الإرهابية.. وتسلم درع التكريم كل من زوجته ونجله وكريمته.كما قدم نجل الشهيد عميد أركان حرب مصطفى أحمد عبد المجيد محمود عبيدو، واجب التحية العسكرية للرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء تكريمه وهو يرتدي زيًا عسكريًا أسوة بوالده الذي استشهد خلال مداهمة إحدى البؤر الإرهابية بشمال سيناء أثناء القضاء على العناصر الإرهابية وتبادل إطلاق النيران، فيما بادله الرئيس السيسي بواجب التحية العسكرية.وفي مشهد لافت ومشاعر جياشة احتضن الرئيس السيسي نجلي الشهيد كحضن الأب لابنه وقام بتقبيلهما.كما كرم الرئيس السيسي اسم الشهيد البطل رائد سعيد حمدي سعيد أحمد، والذي استشهد أثناء القيام بأعمال التفتيش عن العناصر الإرهابية في منطقة بئر العبد بشمال سيناء وأصيب بطلق ناري أدى إلى استشهاده.. وتسلم درع التكريم والده ووالدته.كما كرم الرئيس السيسي اسم الشهيد البطل رائد سعيد حمدي سعيد أحمد، والذي استشهد أثناء القيام بأعمال التفتيش عن العناصر الإرهابية في منطقة بئر العبد بشمال سيناء وأصيب بطلق ناري أدى إلى استشهاده.. وتسلم درع التكريم والده ووالدته.