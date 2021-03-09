الليلة الرقمية البودشيشية تبرز مكانة المرأة في الاسلام

تجدد اللقاء مع فعاليات ليالي الوصال الرقمية التي دأبت مشيخة الطريقة القادرية البودشيشية ومؤسسة الملتقى على تنظيمها تحت شعار "ذكر وفكر في زمن كورونا"، من خلال تنظيم النسخة الثالثة والأربعون والتي بثت عبر المنصات الرقمية الرسمية لمؤسسة الملتقى.استهل السمر الروحي بتلاوة عطرة للقارئة المقتدرة كوثر النقاد الفائزة بجائزة الأولى في الملتقى الوطني للقران الكريم، الذي نظمته الطريقة خلال الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف، لتتلوها المداخلة العلمية الأولى التي قدم من خلالها الدكتور عبد الرزاق تورابي، أستاذ التعليم العالي بالرباط، كلمة حول المرأة الصوفية والمرأة في الاسلام بصفة عامة، بمناسبة ذكرى احتفائها باليوم العالمي للمرأة مستحضرا بذلك منهج رسول الله صلى عليه وسلم، وأهم مواقفه عليه الصلاة والسلام في حياته مع المرأة وكيف كان خلقه صلاة الله عليه وسلم مع نسائه، ونساء المؤمنين، ومع الأرامل، والإماء...، وكيف كانت صفاته تجاههن، مع استحضاره بعض نماذج النساء البارزات في مجلات الولاية والاصلاح في المشرق والمغرب، ودورهن الفعال في بناء المجتمع.وكانت المداخلة العلمية الثانية، من تقديم الدكتورة رشيدة عزام من مدينة الرباط، استاذة جامعية متخصصة في الاقتصاد والمالية، التى تحدثت عن أعظم أبواب الدخول لحضرة الله تعالى وحلية من أجمل الحلل التي ينبغي أن يتزين بها المرء مع الحق والخلق، موضحة أن كل الآداب تتلقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فإنه عليه السلام مجمع الآداب ظاهرًا وباطنًا، مستدلة بقولَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «اَللَّهُمَّ كَمَا حَسَّنْتَ خَلْقِي، فَحَسِّنْ خُلُقِي».وتناول الدكتور منير القادري بودشيش، مدير المؤسسة ورئيس المركز الأور ومتوسطي لدراسة الإسلام اليوم، في مداخلته أزمة الفراغ الروحي والحاجة للتربية الإحسانية، مؤكدا أن الإنسانية في حاجة شديدة إلى قوة روحية تبعث فيها الراحة النفسية والعقلية، أمام جحيم المادة المتزايد.وبين أن الإسلام دين توازن بين المادة والروح، وأن علماء الغرب ادركوا خطورة الانغماس في المادة وصاروا ينادوا بالقيم الروحية، مستشهدا بالمفكر الفرنسي هنري بركسون الذى قال:" الإنسانية أكثر ما تكون في حاجة إلى الوثبة الروحية حتى تقيم التعادل مع وثبتها المادية، وان الجسم الذي تضخم ينتظر الان نفحة روحية ".فيما حملت مداخلته الثانية باللغة الفرنسية عنوان:« Les valeurs de fidélité et de respect des engagements pour l'établissement d'une société équilibrée et harmonieuse».اما المداخلة العلمية الثالثة للدكتور محسن الطاهري من مدينة بركان، باحث في الدراسات الإسلامية، تحدث عن المعرفة عند الصوفية، مبرزا في ذلك مجموعة من المعالم التي اختص بها مشايخ التربية.وتخللت الليلة الروحية وصلات من المديح الصوفي لمسمعين من داخل وخارج المغرب، ويتعلق الأمر المنشد حكيم خيزران، ومجموعة السماع والمديح للطريقة القادرية البودشيشية بكل من الدار البيضاء وكلميم، ومكناس، الى جانب مشاركة المجموعة الرسمية للمديح والسماع للطريقة البودشيشية بالمغرب، اضافة الى مجموعة برعمات الطريقة بمداغ.وتم عرض شهادات حية لمريدي الطريقة من جنسيات مختلفة، حول تجربتهم الروحية وثمار التربية التي تلقوها في احضان الطريقة القادرية البودشيشية، منها شهادة السيدة سريا عيوش من باريس، التي تحدثت عن فضل الطريقة، واثرها في فهمها لكتاب الله تعالى، وشهادة السيد استيفان لونكو وكذلك شهادة السيد المهدي فرنسي تونسي الأصل الذي تحدث بدوره عن تجربته الروحية وفضل الصحبة.وثم عرض مجموعة من الأشرطة التثقيفية والتوعوية، منها شريط وثائقي تعريفي بجهود والمنهج التربوي للشيخ الراحل الحاج حمزة البودشيشي باللغة الانجليزية تخللته ترجمة مكتوبة باللغة العربية، كما تم عرض شريط وثائقي حول المرأة جوهرة المجتمع، ثم شريط وثائقي يتحدث عن سيد التابعين اويس القرني.وقدم الدكتور عبد اللطيف الجناني من مدينة طنجة، فقرة التوعية الصحية بمجموعة من النصائح والتوجيهات حول لقاح فيروس كورونا وضرورة الانخراط الفعال لجميع المواطنين واستكمال جميع مراحل اللقاح الموصي به من طرف الوزارة الوصية مع الاستشارة الدائمة مع الطبيب بالنسبة لفئات المواطنين المصابين بأمراض مزمنة، كم نوه بالمجهودات المبذولة لإنجاح عملية التلقيح في المغرب، بفضل الرؤية المتبصرة والاستباقية لصحاب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره بحيث بوأت المغرب مكانة عالمية وكذلك المرتبة الأولى من بين دول العالم المستفيدين من عملية التلقيح، مع ضرورة التزام الجميع بالتدابير الوقائية والاحترازية المعمول بها.