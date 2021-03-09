السيسي يبادل نجل «الشهيد عبيدو» التحية العسكرية: احتضنه كأب

قدم نجل الشهيد عميد أركان حرب مصطفى أحمد عبدالمجيد محمود عبيدو، واجب التحية العسكرية للرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء تكريمه وهو يرتدي زيًا عسكريًا أسوة بوالده الذي استشهد خلال مداهمة إحدى البؤر الإرهابية بشمال سيناء أثناء القضاء على العناصر الإرهابية وتبادل إطلاق النيران، فيما بادله الرئيس بواجب التحية العسكرية.جاء ذلك خلال فعاليات الندوة التثقيفية 33 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد تحت عنوان "لولاهم ما كنا هنا"، بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.وفي مشهد لافت ومشاعر جياشة، احتضن الرئيس السيسي نجلي الشهيد كحضن الأب لابنه وقام بتقبيلهما.