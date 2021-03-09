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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

بدء قداس اليوبيل الذهبي لنياحة البابا كيرلس السادس

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 11:56 ص
تواضروس
تواضروس
مونيكا جرجس- تريزة شنودة-جرجس صفوت
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بدأت في دير الشهيد مار مينا العجائبي بمريوط، صباح اليوم صلاة القداس الإلهي للعيد الخمسين ( اليوبيل الذهبي) لنياحة القديس البابا كيرلس السادس، مؤسس الدير والبابا 116 في عداد بطاركة الكرازة المرقسية.

و ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، القداس وشاركه عددٌ من أحبار الكنيسة، بعد أن طيبوا جثمان البابا الأسبق في مزاره بالدير، وافتتح قداسة البابا قبلها بانوراما اليوبيل الذهبي للقديس البابا كيرلس السادس.

و تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الثلاثاء، باليوبيل الذهبي لرحيل البابا كيرلس السادس.

وولد البابا كيرلس السادس في 2 أغسطس 1902 بمدينة دمنهور، باسم عازر، وفي يوليو 1927 قرر عازر الانخراط في سلك الرهبنة، وفي 24 فبراير 1928 ترهبن باسم الراهب مينا البراموسي، بدير البراموس بوادي النطرون.

وفي أوائل عام 1936، عاش في طاحونة مهجورة في صحراء مصر القديمة، وكان يقيم فيها القداسات اليومية، وفي سنة 1941 أسندت إليه رئاسة دير الانبا صموئيل المعترف في جبل القلمون بمغاغة، فعمره وجدد كنيسته وشيد قلالي الرهبان.

واعتلى البابا كيرلس السادس، السدة المرقسية عام 1959، وشهد عصره العديد من الأحداث الهامة الكنسية.

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