برامج تثقيفية وسياحية للمصريين بالخارج

أكد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، ترحيبه واستعداده التام للتعاون مع السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، وإعداد برامج خاصة للمصريين بالخارج، مشيرًا إلى أن المصريين بالخارج هم القوى الناعمة التي لابد وأن نستفيد منها في الترويج للسياحة المصرية والمقاصد السياحية في مصر.وأضاف العناني، في تصريحات صحفية، أن زيارات شباب المصريين بالخارج من أبناء الجيلين الثاني والثالث، التي تم التعاون مع وزارة الهجرة في تنظيمها، تجعلهم يشعرون بالفخر بوطنهم وعظمة تاريخه، فضلًا عن التطوير الكبير الذي يتم في قطاع السياحة والآثار والاكتشافات الجديدة التي تضيف إبهارا وفخر بالحضارة المصرية.وأوضح العنانى أنة تم الاتفاق على إعداد برامج تثقيفية وترفيهية وتعريفية بالمواقع السياحة والأثرية والمتاحف في مختلف المحافظات خاصة للمصريين بالخارج من مختلف الأجيال، واستثمار المصريين بالخارج للترويج للمقاصد السياحية المصرية، فضلًا عن المشاركة في الفعاليات والحملات الترويجية للسياحة المصرية بالخارج، وكذلك الفعاليات السياحية الكبرى.