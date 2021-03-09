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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

موعد نتيجة الصف الأول الاعدادي الفصل الدراسي الأول 2021

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 12:29 م
نتيجة الصف الأول
نتيجة الصف الأول الاعدادي
الدستور
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عقب أنتهاء طلاب من امتحاناتهم، تصدرت مؤاشرت محرك جوجل ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي البحث عن موعد نتيجة الصف الأول الاعدادي الفصل الدراسي الأول 2021، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إطلاق عن رابط إلكتروني كي يتمكن الطلاب من الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2021.

موعد إعلان عن نتيجة أولى إعدادي 2021

ووفقًا لخطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، سيتم الإعلان عن نتيجة الصف الأول الاعدادي الفصل الدراسي الاول 2021، خلال الأيام القليلة المقبلة، ويجب على كافة الطلاب تجهيز الاسم، والرقم القومي الموجود في شهادة الميلاد والمكون من 14 رقما، ورقم الجلوس الذي استلمة من المدرسة التابع لها كل طالب وطالبة.

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موعد نتيجة الصف الأول الاعدادي الفصل الدراسي الأول 2021

ونرصد لكم خلال التقرير التالي كافة التفاصيل عن موعد إعلان نتيجة الصف الأول الإعدادى الفصل الدراسي الأول 2021، وخطوات الحصول علي نتيجة لسنوات النقل، من خلال ست خطوات.

- الخطوة الاولي: يجب الدخول على الموقع المختص التابع لوزارة التربية والتعليم وهو بوابة نتائج التعليم الأساسي لمعرفة نتيجة الصف الأول الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2021، من خلال الرابط التالي من "هنا".

- الخطوة الثانية: أن يقوم الطلاب الراغب في معرفة النتيجة باختيار نتائج سنوات النقل.

- الخطوة الثالثة: تسجيل الرقم القومي الخاص بكل طالب وطالبة بشكل صحيح.

- الخطوة الرابعة: إدخال الطالب الرقم الجلوس والذي قام باستلامه من المدرسة التابع لها قبل تأدية الامتحانات.

- الخطوة الخامسة: أن يقوم الطالب باختيار نتيجة الصف الأول الإعدادي الفصل الدراسي الأول.

- الخطوة الاخيرة: يضغط الطلاب بعد ذلك على استعلام عن حالة النتيجة.

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موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2021

وعلي جانب آخر، تستعد المدارس لاستقبال الطلاب من الجديد للفصل الدراسي الثاني 2021 لجميع الفرق الدراسي، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب والمسئولين عن سير العملية الدراسية.

ومن المقرر أن يكون بداية العام الدراسي الثاني هو يوم السبت 13 مارس المقبل، بالنسبة للمدارس التي تعمل يوم السبت، لكن المدارس التي تعمل يوم الأحد ستبدأ الدراسى فيها 14 مارس المقبل.

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