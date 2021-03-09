إضراب يشل حركة القطارات في الجزائر

نفذ عمال خطوط السكك الحديدية في الجزائر اليوم الثلاثاء، إضرابا شل حركة النقل بالقطارات ما تسبب في إثارة غضب المسافرين.وقالت الاتحادية الوطنية لعمال النقل بالسكك الحديدية، في بيان صحفي اليوم، إن الإضراب "جاء تضامنا مع زملائهم في ولايتي سوق أهراس وعنابة المضطهدين حسبهم من الإدارة".وقالت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية تعليقا على الإضراب، في بيان نشرته عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنها تمر بمرحلة حساسة.