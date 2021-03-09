وزير خارجية الإمارات: عودة سوريا إلى محيطها الإقليمي أمر لا بد منه

أكد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أن التعاون والعمل الإقليمي ضروري لبدء مسيرة عودة سوريا إلى محيطها، مشددًا على أن عودة سوريا إلى محيطها الإقليمي أمر لا بد منه.وقال بن زايد، في كلمته خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء: "لا بد من وجود مجالات تفتح الباب للعمل المشترك مع سوريا".كما أشار وزير الخارجية الإماراتي، إلى أن قانون قيصر يعقد عودة سوريا لمحيطها العربي، وصرح قائلًا: "إبقاء قانون قيصر كما هو اليوم يجعل الأمر صعبًا".