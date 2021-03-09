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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انهيار جزئى لمنزل قديم بمركز طهطا بسوهاج

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 11:50 ص
انهيار منزل
انهيار منزل
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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استيقظ أهالى مركز ومدينة طهطا على انهيار جزئي من منزل مكون من طابقين ومبني بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية بناحية الصفيحة في سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد محمد طليبة مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بورود بلاغا من الأهالي بانهيار منزل ملك المدعو (غبرانيوس. ك - ٧٠ سنة - عامل)، بناحية الصحيفة دائرة المركز.

وبانتقال ضباط المباحث برئاسة الرائد محمد عبد الصبور رئيس وحدة المباحث والفحص تبين سقوط الجزء الخلفي للمنزل المبني بالطوب اللبن والعروق الخشبية على مساحة ١٠٠ متر، دون حدوث أي إصابات بشرية.

تم عمل كردون أمني وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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