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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد مشروعات تطوير الريف المصري بساحل سليم

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 11:50 ص
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
أسيوط_محمد أبوشادي:
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أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على المتابعة الدورية لتنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها بمراكز وقرى ونجوع المحافظة، وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتنفيذ خطط التنمية الموضوعة ورفع قدرات البنية الأساسية وتحسين المستوى المعيشي على أرض الواقع خاصة بمركز ساحل سليم والقرى التابعة له والذي تم اختياره ليكون نموذجًا للتنفيذ الفعلي على أن يتم تنفيذه في باقي مراكز المحافظة الآخرى.

وتفقد المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد المحافظة عدد من المشروعات والقطاعات الخدمية بمركز ساحل سليم والمستهدف تطويرها ضمن برنامج تطوير قرى الريف المصري للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من بينها معاينات للترع التي سيتم تبطينها وأعمال الحفر التي تم البدء في تنفيذها لإنشاء شبكة الصرف الصحي، فضلًا عن معاينة للأرض التي تم استلامها لإنشاء محطات الصرف الصحي والاطمئنان على مدى سير العمل بها ومعدلات التنفيذ التي وصلت إليها وذلك لتذليل العقبات وتقديم كافة أوجه الدعم للإنتهاء من هذه المشروعات في المواعيد المحددة مسبقًا حيث رافقه خلال الجولة التفقدية أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ورؤساء الوحدات المحلية القروية وشريف دياب منسق عام مشروع تطوير الريف المصرى بالمحافظة وعدد من مسئولي القطاعات المعنية.

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