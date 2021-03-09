العثور على جثة ضابط سويدي من أصل تركي مختفي منذ شهرين

عثر أحد المشاة على جثة الضابط السويدي من أصل تركي، دنيز أردا، الذي انقطعت أخباره عقب خروجه للمشي في حديقة تيريستا الوطنية جنوب العاصمة السويدية ستوكهولم، في نوفمبر من العام الماضي، وفقا لموقع "تركيا الآن".وفقًا لما نشرته جريدة "جمهورييت" التركية، فقد انقطعت أخبار دنيز أردا، الذي خدم كضابط في القوات المسلحة السويدية، بعد أن خرج للتجول في الحديقة الوطنية بعاصمة السويد، ولم يتم الوصول إلى المعلومات حوله رغم عمليات البحث المكثفة.وعثر أحد المشاة في حديقة تيريستا الوطنية، يوم السبت 27 فبراير الماضي على جثة أردا بين المنحدرات، وسارعت السلطات التي تلقت إخطارًا بالعثور على الجثمان، بنقله إلى المستشفى لإجراء التشريح، الذي توصل إلى أن الجثة تعود إلى دنيز أردا.وقالت المتحدثة باسم شرطة ستوكهولم، كارينا سكاجرليند، إن هوية الجثة التي عُثر عليها في حديقة تيريستا الوطنية تعود إلى دنيز أردا، وقالت: «أُبلغت عائلته، وفقًا للتحقيقات الأولى، لا يوجد عنصر جريمة».