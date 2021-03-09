تقرير: الملكة إليزابيث تجري محادثات أزمة بعد مقابلة هاري وميجان

كشفت صحيفة تايمز البريطانية، اليوم الثلاثاء، عن الأوضاع في قصر باكنجهام، عقب بث مقابلة الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل مع أوبرا وينفري.وأشارت الصحيفة البريطانية، أن القصر أصيب بالصدمة، وقد رفضت الملكة إليزابيث الثانية التوقيع على بيان للرد على المقابلة على الفور بل طلبت أولا الاجتماع بالأميرين تشارلز وويليام لإجراء محادثات أزمة.وقال التقرير إن قصر باكنجهام أعد في البداية بيانا يسلط الضوء على حب العائلة المالكة للزوجين، في محاولة لتجنب تصاعد التوترات بشكل أكبر، ومع ذلك كانت الملكة حريصة على عدم التسرع في التوقيع على هذا البيان دون دراسة متأنية وتشاور مع تشارلز وويليام.ووفقًا للصحيفة، فقد ركزت محادثات الملكة مع تشارلز وويليام، التي تمت عبر الفيديو، على كيفية الرد على الاتهامات الصادمة التي أطلقها هاري وزوجته ميجان خلال المقابلة.ومن جهتها، نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن مصادر صحيفة، أن بعض أفراد العائلة الملكية، الذين أكدوا أنهم دعموا الزوجين بأفضل ما يمكن خلال وجودهم في القصر الملكي، شعروا بالغضب والخذلان بعد مشاهدة المقابلة لكنهم عازمون على مواجهة الموقف بشجاعة من أجل الملكة إليزابيث.وقال أحد المصادر: الكثير من أولئك الأفراد غاضبون بشدة ولكن هناك أيضًا شعور قوي بالحاجة إلى الاحتفاظ بالصمت الكريم وإظهار اللطف والرحمة.