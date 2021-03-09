ضبط 107 كيلوجرامات دواجن ومصنعات لحوم مجهولة المصدر بقنا

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن مديرية الطب البيطري بالتعاون مع مديرية التموين شنت حملة تفتيشية على محلات الجزارة وأماكن عرض وبيع اللحوم بمدينة قن، أسفرت عن ضبط 107 كيلةجرامات دواجن مجمدة ومصنعات لحوم مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.‪‫وأوضح محافظ قنا، أنه تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، مؤكدا أنه لن يسمح بأي تجاوزات أو استغلال للمواطن القنائي.ومن جهته، أشار الدكتور إبراهيم يوسف، مدير مديرية الطب البيطري، إلى أن المديرية مستمرة فى شن الحملات الرقابية على الأسواق ومحلات عرض وبيع اللحوم ومحلات البقالة والسوبر ماركت لضمان تقديم غذاء صحي وآمن للمواطنين.