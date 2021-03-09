مصدر بـ«علمية كورونا»: عرضان للقاح الفيروس.. «زي الأنفلونزا»

كشف مصدر باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن الأعراض الجانبية للقاح ليست خطيرة وكلها في حدود تكسير في الجسم وارتفاع بسيط في درجة الحرارة مثل الآثار الجانبية التي تحدث بعد تطعيم الإنفلونزا.وأوضح المصدر لـ"الدستور"، أن الأجسام المضادة لا يتم إنتاجها إلا بعد الجرعة الثانية، مشيرا إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بكورونا بعد تلقي اللقاح، لكن هناك حالات نادرة سجلت في العالم.واكد المصدر أهمية التطعم باللقاح، إذ الوصول إلى 70% من الفئات المستهدفة يؤمن المناعة المجتمعية أو مناعة القطيع، وسيكون مفيدا للدولة والمواطنين الذين لن يحصلوا على التطعيم سواء الحوامل أو الأطفال.وحذر عضو لجنة الفيروسات بوزارة التعليم العالي من الاستماع إلى الشائعات المتعلقة بلقاحات فيروس كورونا، مؤكدًا ضرورة اتباع تعليمات المتخصصين ووزارة الصحة.