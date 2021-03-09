أبرزها 2.2 طن لحوم فاسدة.. ضبط 1182 قضية تموينية

أعلنت مباحث التموين والتجارة الداخلية عن ضبط 1182 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها ضبط 2.2 طن " لحوم مجمدة" يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القاهرة.ونجحت الجهود في ضبط 37٫4 طن "نشا، خل طعام، مكسبات طعم، فوسفات صوديوم توابل، ملح طعام" معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر، 12 ماكينة "تعبئة، طحن، خلط، لحام، طباعة، ميزان " أدوات إنتاج، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة المنوفية، وضبط 7٫35 طن "زيت طعام، سكر" معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر بحوزة مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الشرقية.وتمكنت الجهود من ضبط 2 طن " ملح طعام " يشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمى، بحوزة مالك مخزن للسلع الغذائية بمحافظة الغربية، وضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى – بمحافظة القليوبية.. لاستيلائه على 350.736 جنيه من أموال الدعم من خلال التلاعب واختراق تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية والتصرف فى كميات من الدقيق المدعم استخراج 82% وبيعها فى السوق السوداء دون إنتاج فعلى للخبز.وأثمرت الجهود عن ضبط مالك محل بدال تموينى بمحافظة الجيزة، بحوزته 2٫2 طن "سكر تموينى" مخصص ربطًا للصرف على البطاقات التموينية قام المذكور بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وضبط 3 أطنان "أعلاف حيوانية" بدون مستندات مجهولة المصدر، بحوزة مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية بمحافظة المنوفية.