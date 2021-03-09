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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الخارجية الإماراتي: روسيا صديق وشريك يمكن الاعتماد عليه

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 11:46 ص
الشيخ عبدالله بن
الشيخ عبدالله بن زايد
نيفين أشرف
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أكد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أن العلاقة الإماراتية الروسية هي علاقة مستدامة، مشيرًا إلى أن العلاقات مع روسيا شهدت تطورًا ملحوظًا في جوانب عدة.

وقال بن زايد، في كلمته خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء: "روسيا صديق وشريك يمكن الاعتماد عليه، ونتطلع لتطوير العلاقات مع روسيا في مختلف المجالات".

وأضاف وزير الخارجية الإماراتي: "نثق أن علاقاتنا مع روسيا ستستمر في الازدهار على صعيد كافة المجالات"، مؤكدًا: "علاقاتنا مع روسيا تهدف لخلق مستقبل أفضل للجميع".

وأوضح بن زايد: "نشعر بالرضا من زيادة حجم التبادل الاقتصادي مع روسيا"، لافتًا إلى أن روسيا شريك فعال في مجال مكافحة فيروس كورونا.

وأكد وزير الخارجية الإماراتي: "روسيا شريكًا استراتيجيًا لبلادنا وعلاقاتنا تتطور في جميع المجالات"، وصرح قائلًا: "بلادي تؤمن بأهمية تعزيز علاقات التعاون مع كافة دول العالم".

وتابع بن زايد: "بحثنا مع الجانب الروسي تداعيات التطرف والعنف"، مشددًا: "نؤمن بأهمية تعزيز علاقات التعاون مع دول العالم".

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