رئيس جامعة مطروح يكرم أسر الشهداء

كرم الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الثلاثاء، عدد من أسر شهداء الجيش المصري العظيم، في ذكرى الاحتفال بيوم الشهيد، والذي يوافق ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض رئيس أركان القوات المسلحة في حرب الاستنزاف.وأشار النجار إلى أن يوم الشهيد بات محفورًا في تاريخنا الوطني، ومبعث اعتزاز وفخار لشعب مصر العظيم بقواته المسلحة ورجالها الأبطال، وسيظل دافعًا للأجيال القادمة على الاعتزاز بوطنهم وقواتهم المسلحة الباسلة، مضيفًا أن شعب مصر يواصل مسيرة البناء والتنمية من أجل النهوض بالوطن تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.وأكد النجار ضرورة توحيد الصف بين مختلف فئات المجتمع، بهدف تحقيق الاستقرار، ومواجهة الأزمات، لافتًا أن جهود القوات المسلحة في حماية الوطن ومحاربة الإرهاب لا يمكن لأى شخص إنكارها، موضحًا أن كل من يحاول النيل من عزيمة الشعب المصري وتركيع إرادته الحرة، وزرع الفتن بين المواطنين، مصيره حتمًا إلى زوال.ووجه رئيس الجامعة التحية لأسر الشهداء الذين ضحوا بحياتهم لنحيا مرفوعي الرأس، ولكل مصاب قاتل بشرف وبسالة ليتحقق لمصر النصر العظيم، ولشعبها الذي توحد على قلب رجل واحد خلف قواته المسلحة.وكرم رئيس الجامعة، أسرة الشهيد رائد طه محمد سعد ساطور، وأسرة الشهيد رائد محمد نجا سعد الحنفي، وأسرة الشهيد رائد طيار طارق عبد الرحمن محمد، ومصاب العمليات النقيب أحمد حسین عبد الوهاب مصطفى.