محمد إمام يصور مشاهد مطاردات «النمر»

يعكف النجم الشاب محمد عادل إمام على تكثيف تصوير مشاهد المطاردات الخارجية من مسلسله الجديد النمر المقرر عرضه خلال رمضان القادم.وقامت المخرجة شيرين عادل بتصوير مجموعة من ديكورات شارع الصاغة على مدار الأيام الماضية بعد السيطرة على لوكيشن التصوير بعد هجوم المعجبين على موقع التصوير لالتقاط الصور التذكارية مع محمد إمام الأسبوع الماضي.وينتقل إمام وباقي فريق العصابة التي يكونها خلال أحداث العمل لديكورات خارجية جديدة لتصوير بعض مشاهد الأكشن والمطاردات بعد تحوله لزعيم عصابة وسرقة عدد من تجار الذهب جراء ما فعلوه معه خلال الأحداث.ووضعت مخرجة العمل خطة لانتهاء التصوير مع الأيام الأولى من شهر رمضان الكريم.