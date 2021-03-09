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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسيوط يضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 11:42 ص
النصب التذكاري
النصب التذكاري
أسيوط_محمد أبوشادي:
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شارك اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اللواء أركان حرب خالد لبيب عبدالرحمن قائد المنطقة الجنوبية العسكرية واللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط في وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بالمنطقة الجنوبية العسكرية، وذلك بمناسبة احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم الذي يوافق 9 مارس من كل عام تخليدًا لذكرى استشهاد الفريق عبدالمنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق في التاسع من مارس عام 1969.

جاء ذلك بحضور الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط والعميد أركان حرب إيهاب مبروك مساعد قائد المنطقة الجنوبية للأزمات والشيخ عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف والعديد قيادات المخابرات الحربية والمنطقة الجنوبية العسكرية وممثلي جامعة الأزهر.

وقام محافظ أسيوط وقائد المنطقة الجنوبية العسكرية ومدير الأمن بوضع إكليل الزهور على النصب التذكاري وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد في تقليد عسكري أصيل.

وأشار قائد المنطقة الجنوبية العسكرية إلى أن الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم وما صاحبه من وضع اكليل الزهور على قبر الجندى المجهول هو تقليد أصيل للوفاء بشهداء مصر وقواتها المسلحة وما قدموه من بطولات وتضحيات دفاعًا عن الوطن ومقدساته موجهًا التحية والتقدير لأرواح الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن وحماية لأمنه وسلامة أراضيه ناقلًا تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة لجميع الحضور بهذه المناسبة.

وفي نهاية المراسم تم تبادل الدروع التذكارية بين محافظ أسيوط وقائد المنطقة الجنوبية العسكرية ومدير الأمن ورئيس جامعة أسيوط.

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