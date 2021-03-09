تطعيم 116 مواطنا في كفر الشيخ بلقاح كورونا

أعلنت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن مستشفى قلين المركزي مستمرة في تطعيم كبار السن وذوى الأمراض المزمنة بلقاح فيروس الكورونا المستجد استكمالًا لحملة التطعيم التي تستهدف هذه الفئات.جاء ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على سلامة أبنائها وجعل الأمن الصحي في مقدمة أولوياتها وإعتباره قضية أمن قومي.وأضافت سلام، أنه منذ بداية التطعميات يوم الخميس الماضى وحتى اليوم تم تطعيم عدد 116 مريضا من كبار السن وذوي الأمراض المزمنة باللقاح وجاري تطعيم باقى المواطنين من هذه الفئات.