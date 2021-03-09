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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

بعد مقابلة «الدوقة» لأوبرا وينفري.. شقيقة «ماركل» تفتح النار عليها

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 11:38 ص
شقيقة ماركل
شقيقة ماركل
غادة موسى
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انتقدت سامانثا أخت ميجان ماركل غير الشقيقة المقابلة التي أجرتها مع أوبرا وينفري، قائلة: "تم تجاهل الحقيقة تمامًا" في إشارة إلى دحض إدعاءات دوقة ساسكس عنها التي أكدت أنها نشأت طفلة وحيدة ولم تقابل أختها منذ مايقرب من عقدين.

أقرت "سامانثا" البالغة من العمر 56 أنها لا تتعاطف مع ميجان التي كشفت خلال المقابلة كثير من الأمور المرعبة التي حدثت في قصر الأسرة الحاكمة، وأنها قاومت عدة أفكار انتحارية خلال فترة وجودها في العائلة.

قالت "ميجان" إنها لاتعرف سامانثا، وادعت نشأتها كطفلة وحيدة، لكن شقيقتها استنكرت الأمر وقالت: "لا أعرف كيف يمكنها أن تقول أنها لاتعرفني وكانت طفلة وحيدة، لدينا صور طوال فترة حياتنا معًا، فكيف لا تعرفني"، وشاركت سامانثا صور لهما في مراحل مختلفة طوال حياتهما، مؤكدة أنها شوهدت في عدة صور أمام قصر باكنجهام ".

زعمت "ميجان" أيضا أن أختها غيرت لقبها إلى ماركل بعد أن أقامت ميجان علاقة حب مع هاري، ما يشير إلى أن أختها غير الشقيقة كانت تحاول الاستفادة من المصلحة العامة باسمها، لكن سامانثا أصرت على أن هذا الادعاء غير دقيق تمامًا.

ووفقا لموقع الديلي ميل قالت: "لقد كان ماركل دائمًا اسمي، فقد قدمت التماسا لتغيير اسمي في ديسمبر 1997، وموثق أيضا في شهادتي الجامعية"، واصفة أختها بمرض اضطراب الشخصية النرجسية، وأنها حزينة من أجل هاري لأنها أبعدته عن عائلته، وأصدقائه، والحياة التي يعرفها.

وأثناء المقابلة أكدت ميجان أنها كانت تجهل كل شيء عن العائلة المالكة، ولم تبحث مرة عن الأمير هاري، لكن شقيقتها أكدت أنها كانت تريد أن تصبح غنية، وكانت تحب الأميرة ديانا، قائلة: "في الواقع بذلت ميجان شوطًا طويلًا لدراسة ديانا، لتقليد ملابسها، ولغة جسدها ووضعت عطر ديانا في موعدها الأول، لا تقل لي أن أختي لم تكن تعرف من هو هاري".

اتهمت "ميجان" والدها علنا بالخيانة من خلال بيعها إلى الصحف الشعبية وأعربت عن أسفها،: "لقد فقدت والدي"، لكن شقيقتها أكدت أن الوالد يتألم بسبب تلك المقابلة.

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