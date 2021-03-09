غدا.. إطلاق النسخة الثانية من برنامج القيادات النسائية الأفريقية

يطلق المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، غدا الأربعاء، النسخة الثانية من برنامج القيادات النسائية الأفريقية التدريبي لـ 100 سيدة أفريقية من القيادات بالمناصب الادارية العليا.يأتي ذلك بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ذراع وزارة الخارجية المصرية المنوط بدعم جهود الدول الأفريقية فى تنفيذ أجندة أفريقيا 2063 كشريك رئيس فى البرنامج، ومؤسسة جيمناي أفريقيا، وسيتم تنفيذ البرنامج خلال الفترة من 10 مارس وحتى 28 من الشهر ذاته.ويتضمن البرنامج 21 محاضرة حول موضوعات التنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة وتطوير المهارات الادارية والقيادية بالإضافة إلى 8 فقرات مشاركات من الأربعة قطاعات الممثلة بالتدريب ويومين من الألعاب التفاعلية.ويستهدف البرنامج مشاركة 100 سيدة من القيادات بالمناصب الإدارية العليا من إحدى الوزارات التالية أو الهيئات التابعة لها في الدول الأفريقية الشقيقة كوزارة الزراعة، وزارة الصحة، وزارة التعليم، وزارة البيئة ممن يتعلق عملهن بملف التنمية المستدامة كلًا بحسب قطاعها وكذلك الباحثات والمدربات بالمراكز البحثية والتدريبية ذات الصلة.ويستهدف برنامج القيادات النسائية الأفريقية الفئة العمرية من 40 إلى 55 عامًا للمشاركة، كما تم تحديد عددًا من المعايير للتسجيل والحصول على البرنامج تتمثل في الالتزام بحضور 90% من التدريب كحد أدنى للحصول على الشهادة، والتسجيل والتقدم للبرنامج من خلال ملئ استمارة التسجيل المرفقة والسيرة الذاتية وخطاب ترشيح من جهة العمل يتضمن الموافقة على إعطاء المرشحات إجازة لأيام العمل خلال مدة التدريب، كما تم تحديد آخر موعد لتلقى طلبات الالتحاق بالتدريب يوم 1 مارس 2021.جدير بالذكر أن النسخة الأولي من البرنامج تم إطلاقها فى الأول من يناير 2020 بدعوة مئة سيدة أفريقية ممن تتقلدن المناصب الحكومية العليا من 35 دولة أفريقية لحضور المعسكر التدريبي بالقاهرة.