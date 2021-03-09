رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

إنفوجراف

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 11:49 ص
جريدة الدستور
فاتن خديوى - سارة سعودى
طباعة
أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تخصيص 40 مركزًا على مستوى محافظات الجمهورية لتلقي المواطنين لقاحات فيروس كورونا من خلالها.

وأشارت إلى أنه تم تخصيص 3 مراكز بـ محافظة القاهرة لتلقي اللقاحات (مركز طبي النزهة، مركز طبي القطامية، مركز طبي الزهور بـ حي الأسمرات) و4 مراكز بـ محافظة الجيزة ( مركز فاكسيرا، مركز صحة ميت عقبة، المركز الطبي بشرق اليوم بـ إدارة أكتوبر، والمركز المتميز بـ الأخصاص)، و3 مراكز بـ محافظة الإسكندرية (المركز الإفريقي لصحة المرأة، مركز صحة أسرة العمراوي، مركز صحة أسرة المفروزة)، وتم تخصيص مركزين بـ محافظة القليوبية ( مستشفى معهد ناصر، ومستشفى كفرشكر).

وأضافت أنه تم تخصيص مركزين لتلقي اللقاحات بـ محافظة البحيرة (المعهد القومي للقلب بدمنهور، مستشفى دنشال التعليمي)، و4 مراكز بـ محافظة أسيوط (مسشفى الإيمان العام، مركز صحة الوليدية، الوحدة الصحية بني زيد بوق، الوحدة الصحية نزلة باكور)، ومركزين بمحافظة الوادي الجديد (مركز طبي الخارجة، ومركز طبي الداخلة).

وأشارت إلى أنه تم تخصيص مجمع الإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية، ومستشفى النصر بـ محافظة بورسعيد، ومستشفى شرم الشيخ الدولي بـ محافظة جنوب سيناء، ومستشفى العريش العام بـ محافظة شمال سيناء، ومستشفى حميات منوف بـ محافظة المنوفية، ومعهد كبد المحلة بـ محافظة الغربية، ومستشفى قلين الجديدة بـ محافظة كفرالشيخ، ومستشفى القلب بـ محافظة مرسى مطروح، ومركز القلب والجهاز الهضمي بـ محافظة دمياط، ومستشفى المنصورة الدولي بـ محافظة الدقهلية، والمركز الطبي بكيمان فارس بـ محافظة بني سويف، ووحدة طب أسرة مبارك بـ محافظة السويس، ومستشفى سمالوط النموذجي بـ محافظة المنيا، ومركز رعاية طفل شرق بـ محافظة سوهاج، ومركز صحة ثاني الزقازيق بـ محافظة الشرقية، ومركز صحة الأسرة المشروع الأوروبي بـ محافظة قنا، ومستشفى حميات الأقصر بـ محافظة الأقصر، ومستشفى صدر أسوان بـ محافظة بأسوان، ووحدة صحة الأسرة بالأحياء بـ محافظة البحر الأحمر، كمراكز لتلقي اللقاحات.

موضوعات متعلقة

خطوات الاستعلام عن نتيجة أولى ثانوي 2021

السيسي: سيرة الشهيد تحتم على المصريين الحفاظ على بلدهم

السيسي: الجيش والشرطة شعب مصر.. والشهداء قدموا أرواحهم لكي تعيش بلدنا

أول تعليق للعروس صاحبة فيديو «الرقص بالسيف»

الصور

image description

10922 طالبا أدوا امتحانات الصف الثاني الثانوي بدمياط

image description

بتكلفة 148 مليون.. مشروع دعم فني للحلول المتكاملة للمياه بأسيوط

image description

«راية» ينفي إصابة طالب بكورونا أثناء الامتحانات بدمياط: جاله هبوط

image description

محافظ دمياط تعتمد مخططات 4 قرى

image description

محافظ أسيوط: حملات لتسوية الشوارع باستخدام المعدات الجديدة بالقوصية

الأكثر قراءة

أول تحرك من وزارة الداخلية حول فيديو التحرش بـ«طفلة المعادى»

السيسي: سيرة الشهيد تحتم على المصريين الحفاظ على بلدهم

السيسي: الجيش والشرطة شعب مصر.. والشهداء قدموا أرواحهم لكي تعيش بلدنا

قتل زوجته بـ«شاكوش».. ومات أثناء هروبه

إنفوجراف

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

إضراب يشل حركة القطارات في الجزائر

التشيك: رصد 7 حالات من سلالة كورونا «الجنوب إفريقية»

مقتل 9 من قوات الإطفاء والشرطة في حريق بالهند

منظمة دولية تدعو لإجراءات شاملة بعد قضية الكمامات بألمانيا

أيام زمان

طردته زوجته واستولت على أملاكه.. مأساة عبدالفتاح القصرى

حكاية ليلى مراد مع أم كلثوم والمطر

«حرام يا ناس ما تقولونه».. شائعة تسببت فى غضب شديد لعادل أدهم

«هددتني أنا وشادية».. كواليس معركة عماد حمدي مع زوجته فتحية شريف

مقالات الرأي
ماجد حبته
يومان عالميان لاضطهاد الرجل!
لواء.حمدى البطران
ضرورة الثقافة الآن
مؤمن المحمدي
مثلث الرعب
---
الحوار المجتمعى
المزيد

الثقافة

أحدث إصدارات دار «البلسم» لكتب الأطفال

«حكايات الصياد وأمير البحار» على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية الخميس

الليلة.. عرض فيلم «شمال إلى الشمال الغربى» بقصر السينما

اليوم.. مناقشة المجموعة القصصية «الشهيد الحى» للكاتبة السورية ريتا بربارة