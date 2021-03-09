مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تخصيص 40 مركزًا على مستوى محافظات الجمهورية لتلقي المواطنين لقاحات فيروس كورونا من خلالها.وأشارت إلى أنه تم تخصيص 3 مراكز بـ محافظة القاهرة لتلقي اللقاحات (مركز طبي النزهة، مركز طبي القطامية، مركز طبي الزهور بـ حي الأسمرات) و4 مراكز بـ محافظة الجيزة ( مركز فاكسيرا، مركز صحة ميت عقبة، المركز الطبي بشرق اليوم بـ إدارة أكتوبر، والمركز المتميز بـ الأخصاص)، و3 مراكز بـ محافظة الإسكندرية (المركز الإفريقي لصحة المرأة، مركز صحة أسرة العمراوي، مركز صحة أسرة المفروزة)، وتم تخصيص مركزين بـ محافظة القليوبية ( مستشفى معهد ناصر، ومستشفى كفرشكر).وأضافت أنه تم تخصيص مركزين لتلقي اللقاحات بـ محافظة البحيرة (المعهد القومي للقلب بدمنهور، مستشفى دنشال التعليمي)، و4 مراكز بـ محافظة أسيوط (مسشفى الإيمان العام، مركز صحة الوليدية، الوحدة الصحية بني زيد بوق، الوحدة الصحية نزلة باكور)، ومركزين بمحافظة الوادي الجديد (مركز طبي الخارجة، ومركز طبي الداخلة).وأشارت إلى أنه تم تخصيص مجمع الإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية، ومستشفى النصر بـ محافظة بورسعيد، ومستشفى شرم الشيخ الدولي بـ محافظة جنوب سيناء، ومستشفى العريش العام بـ محافظة شمال سيناء، ومستشفى حميات منوف بـ محافظة المنوفية، ومعهد كبد المحلة بـ محافظة الغربية، ومستشفى قلين الجديدة بـ محافظة كفرالشيخ، ومستشفى القلب بـ محافظة مرسى مطروح، ومركز القلب والجهاز الهضمي بـ محافظة دمياط، ومستشفى المنصورة الدولي بـ محافظة الدقهلية، والمركز الطبي بكيمان فارس بـ محافظة بني سويف، ووحدة طب أسرة مبارك بـ محافظة السويس، ومستشفى سمالوط النموذجي بـ محافظة المنيا، ومركز رعاية طفل شرق بـ محافظة سوهاج، ومركز صحة ثاني الزقازيق بـ محافظة الشرقية، ومركز صحة الأسرة المشروع الأوروبي بـ محافظة قنا، ومستشفى حميات الأقصر بـ محافظة الأقصر، ومستشفى صدر أسوان بـ محافظة بأسوان، ووحدة صحة الأسرة بالأحياء بـ محافظة البحر الأحمر، كمراكز لتلقي اللقاحات.