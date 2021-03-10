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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

اختفاء الطالبتين «دنيا وفرح» عقب انتهاء امتحاناتهما بجامعة حلوان

الأربعاء 10/مارس/2021 - 12:51 ص
دنيا وفرح
دنيا وفرح
ريم محمود
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استغاث طلاب جامعة حلوان بالجهات المعنية؛ للتدخل لإعادة فتاتين من زميلاتهم اختفتا بعد الامتحانات، الإثنين، وهما الطالبتين "دنيا وفرح".

تواصلت "الدستور" مع دنيا خالد، وهى طالبة بجامعة حلوان وصديقة للطالبتين، حيث قالت إن الطالبتين "دنيا وفرح" هما أختين توأم يبلغن من العمر 19 عاما وفى كلية خدمة اجتماعية جامعة حلوان.

وأضافت: "كانتا عندهما امتحان من الساعة 3 عصرًا حتى الخامسة مساءً، وعقب الامتحان اختفتا تمامًا وتم غلق هواتفهما المحمولة، وسألت أسرتهما بجميع المستشفيات المحيطة بالجامعة وجميع الأماكن المحيطة لم تجد شيئًا وسألنا في جميع أقسام الشرطة ولم نجدهما".

وأكدت دنيا أن أسرة الفتاة لم تقم بعمل محضر في الشرطة حتى الآن وسوف يقومون بعمل محضر اليوم بعد الثالثة عصرًا حتى يكون مر 24 ساعة على الاختفاء.

واختتمت أن الفتاتين يتحلين بالأخلاق الحميدة ولا يوجد لديهما أي مشاكل مع عائلتهما وأن اختفائهما غريب، لذلك يناشدون الجهات المعنية بالبحث معهم حتى يتوصلوا لهما.

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