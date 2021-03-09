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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مصر تدعم لبنان.. تفاصيل فرص تصديرية لمشروعات إعادة الإعمار

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 11:26 ص
خالد أبوالمكارم
خالد أبوالمكارم
دعاء أبو العزم
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تلقى المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة خالد أبوالمكارم، خطابا من الدكتور أحمد مغاوري، رئيس جهاز التمثيل التجاري، يفيد بقيام السفارة المصرية في بيروت بعمل اتصالاتها للوقوف بدقة على احتياجات دولة لبنان من مواد البناء وغيرها من الخامات التى سوف تدخل فى عملية إعادة الإعمار بعد التفجير الذى شهده مرفأ بيروت مؤخرا.

ودعا رئيس التمثيل المجلس لتعميم بيان الاحتياجات على أعضاء المجلس من الشركات، لبحثها ومدى إمكانيات اضطلاع الشركات بها مع تقديم عروض تصديرية لهذة المنتجات -تسليم المصنع-.

وقال أبو المكارم، إنه تعميم الفرصة لكافة الشركات من أعضاء المجلس، مع التأكيد على الموضوع باعتباره مهما.

يأتى ذلك تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية بقيام السفارة المصرية فى بيروت بعمل اتصالاتها للوقوف بدقة على احتياجات لبنان من أجل إعادة الإعمار.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولين رئيس مجلس الوزراء، بقيام وزارة الصناعة والتجارة باتخاذ اللازم لتدبير الاحتياجات وتحديد التكلفة المالية والجهات الموردة، وبناء على هذا قام المكتب التجارى فى بيروت بإجراء الاتصالات والاجتماعات اللازمة للحصول على قائمة بهذة الاحتياجات وحصر نحو 19 بندا تضم زجاج وألمونيوم وخشب وحديد وبلاط أرض وجدران ودهان داخلى وأثاث وثلاجات وبوتجاز وغسالة، ووفقا لما ورد للمجلس من احتياجات فإن هناك حاجة لنحو 15 ألف متر مربع دهانات داخلية ونحو 200 ألف متر مربع زجاج، منها 20 ألف متر 8 ملم، ونحو 160 ألف متر مربع 6 ملم، ونحو 20 ألف متر أخرى زجاج.

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