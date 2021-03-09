مواعيد الامتحانات الشهرية المرحلة الابتدائية

امتحانات شهر مارس 2021

- امتحان طلاب الصف الرابع الابتدائي يوم الإثنين الموافق 29 مارس.

- امتحان طلاب الصف الخامس الابتدائي يوم الثلاثاء الموافق 30 مارس.

- امتحان طلاب الصف السادس الابتدائي يوم الأربعاء الموافق 31 مارس.

امتحانات شهر أبريل 2021

- امتحان طلاب الصف الرابع الابتدائي يوم الأحد الموافق 25 أبريل.

- امتحان طلاب الصف الخامس الابتدائي يوم الإثنين الموافق 26 أبريل.

- امتحان طلاب الصف السادس الابتدائي يوم الثلاثاء الموافق 27 أبريل.

امتحانات شهر مايو2021

- امتحان طلاب الرابع الابتدائي يوم الأحد الموافق 23 مايو.

- امتحان الصف الخامس الابتدائي يوم الإثنين الموافق 24 مايو.

- امتحان الصف السادس الابتدائي يوم الثلاثاء الموافق 25 مايو.

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موعد الامتحانات الشهرية للفصل الدراسي الثاني 2021 بالنسبة للصفوف الاعدادية: امتحانات شهر مارس2021



- امتحان طلاب الصف الأول الإعدادي يوم الإثنين الموافق 29 مارس.

- امتحان الصف الثاني الإعدادي يوم الثلاثاء 30 مارس.



امتحانات شهر أبريل2021



- امتحان طلاب الصف الأول الإعدادي يوم الأحد الموافق 25 أبريل.

- امتحان الصف الثاني الإعدادي يوم الاثنين 26 أبريل.



امتحانات شهر مايو2021



- امتحان طلاب الصف الأول الإعدادي يوم الأحد الموافق 23 مايو.

- امتحان طلاب الصف الثاني الإعدادي يوم الاثنين 24 مايو.

بالتزامن مع موعد العودة للمدارس للفصل الدراسي الثاني، يبحث الطلاب على موعد الامتحانات الشهرية للفصل الدراسي الثاني 2021، وذلك بعد إعلان وزارة التربية والتعليم الفني عن إنه سيتم عقد 3 اختبارات ورقية مجمعة في الثلاث أشهر بالضوابط محددة لصفوف النقل واعتمادها على أن تكون امتحانات بديلة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2021.وفي هذا الصدد، يرصد موقع "الدستور" موعد الامتحانات الشهرية للفصل الدراسي الثاني 2021، لجميع صفوف النقل.أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدء الامتحانات الشهرية للمرحلة الابتدائية من الصف الرابع وحتى الصف السادس علي مدار ثلاث أشهر "مارس أبريل مايو" على النحو التالي:-