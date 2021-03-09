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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الألعاب الإلكترونية»: دورة لتخريج مدربي الروبوت بمراكز الشباب

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 11:25 ص
اشرف صيحى
اشرف صيحى
طارق عتمان
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أعلن الاتحاد المصرى للألعاب الالكترونية عن دورة تدريبية فى علوم الروبوت لـ20 من شباب الخريجين بالإسكندرية والقاهرة، لإعدادهم كمدربين للروبوت لإفساح مجال العمل لهم ولقيامهم بتدريب الأطفال والشباب على الروبوت وتكنولوجيا المعلومات بمراكز الشباب.

وقال شريف عبد الباقي، رئيس الاتحاد، إن الدورات تهدف إلى تخريج مدربين لوضع حجر الأساس لمسابقات الروبوت فى مراكز الشباب استمرارا للتعاون بين الاتحادين فى مجال الرياضة الرقمية وتخريج أجيال قادرة على المنافسة فى هذا المجال داخل وخارج مصر، فى المهرجانات والبطولات المتخصصة.

ويقول أيمن قباني، رئيس لجنة الروبوت بالاتحاد، إن الفئة المطلوبة خريج كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات، ويهدف البرنامج التدريبي بتخريج مدرب لديه مهارات تركيب وبرمجة وتشغيل الروبوت الخاص به ويطبق في ذلك علوم التكنولوجيا والهندسة والرياضيات والعلوم، حيث سيحصل المتدرب على برنامج تدريب فى اساسيات الروبوت (الليجو) وكيف يعمل وكيفية تصميم الروبوت وكيف يعمل الروبوت ومبدأ عمله وتوصيله وتشغيلة وتكليفه بمهام يتم التسابق عليها.

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