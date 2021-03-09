مصرع مسن وإصابة شاب في حادث تصادم بقنا

لقى مسن مصرعه، فيما أصيب شاب في حادث تصادم سيارة "صالون" مع سيارة كبوت، اليوم الثلاثاء، على الكوبري المصالحة في مركز نجع حمادي بمحافظة قنا، فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق إسعاف قنا يفيد بمصرع حسين محمد علي بدري، 70عاما، وإصابة حسن على حسن، 23 عامًا، باشتباه مابعد الارتجاج في المخ، في حادث تصادم سيارة صالون مع كبوت، علي كوبري المصالحة في مركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا.جار نقل الجثة والمصاب إلي مستشفي نجع حمادي العام، ومقرها مستشفي بهجورة التكاملي في نجع حمادي، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة لتولي التحقيقات.